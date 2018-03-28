Водитель перевернувшегося снегохода погиб в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:42

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Алнашском районе Удмуртии погиб водитель снегохода. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по республике, произошло это 27 марта, около 18 часов, на 23 километре автомобильной дороги «Псеево-Крынды».

70-летний водитель снегохода «STELS», двигаясь по правой обочине, наехал на барьерное ограждение, после чего техника опрокинулась. В результате ДТП водитель снегохода получил смертельную травму, а его пассажира – мужчину 1959 года рождения, госпитализировали с травмами.

В сообщении отмечено, что у водителя и пассажира отсутствовали защитные мотошлемы.

Госавтоинспекция информирует о том, что для управления снегоходом необходимо пройти обучение на категорию «А1» (удостоверение тракториста-машиниста). Затем снегоход необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре и получить государственные регистрационные знаки. Cнегоход - это не только транспортное средство, но и источник повышенной опасности.


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