Водитель перевернувшегося снегохода погиб в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:42



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

70-летний водитель снегохода «STELS», двигаясь по правой обочине, наехал на барьерное ограждение, после чего техника опрокинулась. В результате ДТП водитель снегохода получил смертельную травму, а его пассажира – мужчину 1959 года рождения, госпитализировали с травмами.В сообщении отмечено, что у водителя и пассажира отсутствовали защитные мотошлемы.Госавтоинспекция информирует о том, что для управления снегоходом необходимо пройти обучение на категорию «А1» (удостоверение тракториста-машиниста). Затем снегоход необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре и получить государственные регистрационные знаки. Cнегоход - это не только транспортное средство, но и источник повышенной опасности.