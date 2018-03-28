Пожарную безопасность проверят в ижевских торговых центрах до 12 апреля

Опубликована: Сегодня 12:46

фото: animaniac.pro
До 12 апреля в Ижевске пройдут проверки по соблюдению правил пожарной безопасности мест массового пребывания людей. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Удмуртии Алексей Мелентьев.

«Прокуратурой Удмуртской Республики начата проверка мест с массовым пребыванием граждан на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. В настоящее время мы определили объекты проверки совместно с органами МЧС, которые также будут привлечены в качестве специалистов к этой проверке. Проверка будет завершена до 12 апреля», - сказал Мелентьев.

Он отметил, что специалисты проверят несколько десятков объектов: торговые центры, спортивные объекты, кафе и другие места массового скопления людей. Результаты будут готовы к 16 апреля.

После трагедии в Кемерово Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры в России. Соответствующее поручение было направлено во все региональные прокуратуры.

Напомним, 25 марта в городе загорелся торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня». Жертвами пожара стали 64 человека, среди них 41 ребенок.


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