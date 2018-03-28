В Ижевске арестовали замдиректора фонда капремонта Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:51



фото: susanin.news фото: susanin.news

Горбунов Алексей Леонидович был задержан 24 марта и решением суда заключен под стражу на два месяца, до 22 мая 2018 года включительно.Горбунову выдвинули обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере».