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В Ижевске арестовали замдиректора фонда капремонта Удмуртии
Опубликована: Сегодня 13:51 По сообщению Объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики, в Ижевске арестован заместитель директора некоммерческой унитарной организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике».
Горбунов Алексей Леонидович был задержан 24 марта и решением суда заключен под стражу на два месяца, до 22 мая 2018 года включительно.
Горбунову выдвинули обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере».
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