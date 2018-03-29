Ради просмотров популярные блогеры лгали о трагедии в Кемерово

Опубликована: 28 Марта 2018 г. 16:09





Местные власти и сотрудники кемеровских моргов опровергли информацию о том, что медицинские учреждения "заполнены сотнями погибших". Добровольцы из инициативной группы получили полный доступ во все помещения морга. Кроме того, они посетили местный хладокомбинат после сообщения о том, что там якобы сложены спрятанные тела погибших. Как оказалось, это сообщение тоже оказалось ложным.Создание ложного контента, прямо продвигавшего клевету, привлекло внимание медиа-эксперта Анатолия Шария, который обвинил известных российских блогеров в тиражировании лжи и нежелании проверять информацию.Ruposters сообщает , что информация о сотнях трупов активно распространялись в социальных сетях и чатах WhatsApp 25 и 26 марта. Уже 27 марта стало известно, что развитием медийной паники занимался украинский пранкер Евгений Вольнов. Он обзванивал кемеровские морги и предупреждал их о поступлении "сотен трупов". В итоге Вольнову помогали десятки популярных российских топ-блогеров, которые использовали трагедию для хайпа и роста количества подписчиков. Горе людей, потерявших близких, похоже, их не особо интересовало.Николай Соболев, один из самых популярных видеоблогеров России, сравнил пожар в ТЦ "Зимняя вишня" с аварией на Чернобыльской АЭС. Согласно его выступлению в блоге, тогда власти СССР замалчивали масштабы трагедии, и значит делают это и сейчас. Основные его доказательства - ролики с аудиозаписями из мессенджера WhatsApp, чье происхождение и подлинность установить невозможно: "Вот вы верите, что погибло всего 60 человек, о которых говорят с телеэкранов? Я лично в этом очень сомневаюсь". На канал Николая подписаны более 4 миллионов человек.Сайт "Взгляд" сообщает , что за Соболевым идут Михаил Печерский и Алексей Псковитин ( NEMAGIA ). 33-летний и 26-летний видеоблогеры из Кемерово рассказали своей миллионной аудитории о «174 трупах в морге на Волгоградской». Они приводят запись голоса женщины-анонима из аудиосообщения WhatsApp. Еще один анонимный источник якобы сообщает о «355 жертвах». Женщина ссылается на источник в МЧС, но сама она никакого отношения к спасателям не имеет. «Немагия» не только не проверяет свои сообщения на достоверности, но и не предупреждает зрителей, что «информация» никем не подтверждена. Ролик при этом посмотрели уже не менее 2,8 млн человек.

26-летний видеоблогер из Москвы Александр Движнов без дополнительных комментариев и пояснений показал в своем обзорном видео два скриншота от неких женщин. Одна из них представляется женой заведующего неким московским моргом. По ее словам, ее супруг якобы, как и другие завморгами, зачем-то отправился в Кемерово. Другая женщина рассказывает о «400 жертвах, две трети [из которых] – дети 10–13 лет». Движнов не подвергает сомнению «достоверность» этих сообщений, а также адекватность их авторов. Сообщение тиражируется на аудиторию в 200 тыс. человек.

31-летний видеоблогер из Праги Дмитрий Иванов, публикующий материалы под псевдонимом «Камикадзе_Д», рассуждает о 400 погибших, при этом внушает своим зрителям, что средства массовой информации якобы об этом не расскажут. Как и прочие, Иванов не ищет никаких подтверждений своим словам.

Ruposters сообщает, что в итоге в топ российского YouTube быстро выбились малоизвестные авторы, часть которых скрывается за маской анонимности и не раскрывает своих имен. В качестве «источников» и «доказательств» – те же самые аудио WhatsApp и другая «правда, которую скрывают власти и СМИ». Так, ролик 26-летнего Михаила Исютина из Краснодара поднялся до 12-го места в списке трендов YouTube, а ролик 27-летнего Макса Джордана из Кирова – до 18-го.

Материалы сопровождаются громкими заголовками, которыми авторы видео хотят подчеркнуть «достоверность» информации: «Что скрывают СМИ?», «Вся правда о пожаре в Кемерово» и т. д.

В Twitter 26-летний стендап-комик из Петербурга Данила Поперечный выразил уверенность в том, что в Кемерово погибли свыше 200 человек. Никаких подтверждений этих сведений он не привел.

Основатель скандально известного сообщества MDK Роберто Панчвидзе, проживающий в Москве, написал: «Приходят сообщения от жителей Кемерово, что власти не пускают родных на опознания без подписки о неразглашении, всем в оцеплении велено держать язык за зубами. Морги забиты настолько, что трупы вывозят из города, взрослых мало, в основном дети, местные говорят о 350–400 жертвах».

Впрочем, уже сегодня Панчвадзе пришел к выводу, что фейк не принесет ему хайпа и извинился за те посты, которые могли бы принести боль. Заодно опроверг свою информацию.

32-летний видеоблогер Валентин Петухов, известный как "Вилса", написал вTwitter: «Есть очень много сообщений о том, что в трагедии в Кемерово погибло много – больше людей, чем сообщается официально. Если это так, то какой смысл замалчивать? У людей же семьи – это станет известно не сегодня, но завтра. А если нет – какой смысл распространять фейк? Ужас».

Глава «штаба» Навального в Новокузнецке Антон Волошин написал: «Есть инфа, что в Новокузнецк привезли больше 100 тел. Мой друг подтверждает: у морга по улице Сеченова был какой-то движ». Никаких подтверждений своим словам он и не пытался привезти. Имя "друга" не уточняется, информация не подтверждается никак.

24-летняя глава «штаба» Навального в Кемерово Ксения Пахомова 26 марта и вовсе опубликовала сообщение о том, что некие «военные» собираются «расстрелять» участников митинга у стен администрации Кемерово. «Всех, кто завтра собирается на митинг к администрации в 9 утра, пугают тем, что их там расстреляют. Якобы из Юрги к нам едут военные. Это как называется? Агония власти?» – пишет она в Twitter . Хотя при этом и городские власти и власти региона общались с людьми, собирали инициативную группу, возили ее в морг и на объекты, которые кто-то пытался выдать за хранилище спрятанных трупов.

59-летнюю Евгению Альбац, главного редактора журнала The New Times, уличили в публикации фейка – она перепостила аудиозапись WhatsApp.



Ruposters заключает, что никто из блогеров, журналистов и прочих активистов фейков о трагедии в Кемерово не опровергает. Издание добавляет, что все исходники роликов и постов с подобными сообщениями в соцсетях были сохранены.

Но сейчас несколько менее популярных блогеров уже приступили к заметанию следов своей деятельности. Так, удален ролик Сергея Брокша, где со ссылкой на соцсети утверждалось, что жертв уже больше 500 человек. Ролик посмотрели уже более 2 миллионов раз. Тоже самое сделал блогер Михаил Исютин, чей ролик посмотрели 1 млн человек.