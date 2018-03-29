В Ижевске главбух ТСЖ «Московский» оплатила свои кредиты за счет организации

Опубликована: Сегодня 17:17

фото: kharkiv.web2ua.com
В Ижевске главный бухгалтер ТСЖ «Московский» оплачивала свои кредиты деньгами с расчетного счета организации. Суд признал женщину виновной по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества» и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

В августе – сентябре 2017 года главный бухгалтер ТСЖ «Московский» воспользовалась своим служебным положением. Находясь на рабочем месте, имея доступ к расчетному счету организации, она перевела 200 тыс рублей на свой лицевой счет. Этими средствами он оплатила задолженности по кредитным обязательствам.

В ходе предварительного расследования женщина частично возместила ущерб в сумме 50 тыс рублей, что повлекло смягчение наказания.


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