В Ижевске главбух ТСЖ «Московский» оплатила свои кредиты за счет организации

Опубликована: Сегодня 17:17



фото: kharkiv.web2ua.com фото: kharkiv.web2ua.com

В августе – сентябре 2017 года главный бухгалтер ТСЖ «Московский» воспользовалась своим служебным положением. Находясь на рабочем месте, имея доступ к расчетному счету организации, она перевела 200 тыс рублей на свой лицевой счет. Этими средствами он оплатила задолженности по кредитным обязательствам.В ходе предварительного расследования женщина частично возместила ущерб в сумме 50 тыс рублей, что повлекло смягчение наказания.