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Пожар в «Зимней вишне» начался с поджога в детском сухом бассейне
Опубликована: 28 Марта 2018 г. 18:23 Причиной пожара в кемеровском торговом центре стал поджог в детском сухом бассейне, наполненном шариками из поролона. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на пожарную лабораторию МЧС.
По данным канала, после этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка, и "полез" по ней вверх. Так пламя дошло до стенки для скалолазания. Дерматиновая обшивка быстро занялась, и от неё стали отлетать пылающие куски. В этот момент огонь пережёг провода и автоматика выключила всё электричество в торговом центре. Тогда-то "Зимняя вишня" и погрузилась во мрак.
Над потолком в детской игровой были натянуты верёвки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать всё новые участки пола и стен, сообщает Mash. Мягкий пол загорелся моментально, дав разбежаться пламени ещё дальше. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.
Напомним, страшный пожар охватил кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" в воскресенье. В инциденте погибло 64 человека, из них 41 ребёнок.