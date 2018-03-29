Пожар в «Зимней вишне» начался с поджога в детском сухом бассейне

Опубликована: 28 Марта 2018 г. 18:23

фото: vk.com/mash
Причиной пожара в кемеровском торговом центре стал поджог в детском сухом бассейне, наполненном шариками из поролона. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на пожарную лабораторию МЧС.

По данным канала, после этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка, и "полез" по ней вверх. Так пламя дошло до стенки для скалолазания. Дерматиновая обшивка быстро занялась, и от неё стали отлетать пылающие куски. В этот момент огонь пережёг провода и автоматика выключила всё электричество в торговом центре. Тогда-то "Зимняя вишня" и погрузилась во мрак.

Над потолком в детской игровой были натянуты верёвки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать всё новые участки пола и стен, сообщает Mash. Мягкий пол загорелся моментально, дав разбежаться пламени ещё дальше. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.

Напомним, страшный пожар охватил кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" в воскресенье. В инциденте погибло 64 человека, из них 41 ребёнок.


Теги
строительство свадьба семья бизнес Малая Пурга Россия банк Можга СКП туризм звезда ГИБДД бюджет ИжГТУ МЧС выставка занятость убийство Интернет прокуратура конкурс ГЖД ремонт лес МВД Голливуд Глазов пристав технологии транспорт хоккей СМИ оружие ветеран фестиваль вода промышленность видео пенсия Игра образование природа Украина самолет Сарапул религия Москва Ижавто Удмуртия траур Ижевск пожар мода спортсмен полиция безопасность США праздник ДТП Воткинск депутат животные творчество здоровье Новый год/Рождество Владимир Путин физкультура торговля суд молодежь погода дети зоопарк алкоголь армия розыск телевидение Завьялово Балезино футбол выборы Дмитрий Медведев штраф медицина Александр Волков терроризм кино ЖКХ инвалид наркотики Госсовет УР Ува долг рейтинг финансы музыка правительство преступление дороги школа
Все теги
Яндекс.Погода