Скончался артист Олег Анофриев

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: tvc.moscow фото: tvc.moscow

Анофриев стал известен благодаря исполнению песен к фильмам и телепередачам, в том числе «Спят усталые игрушки» из передачи «Спокойной ночи, малыши», он также озвучил почти всех героев мультфильма «Бременские музыканты».«Потрясающий был человек, стихи писал, песни писал, книгу написал. Артист, певец, поэт, очень творческий, очень пророческий. «Я хочу умереть весной» — у него есть такие стихи», — рассказала РБК актриса Валентина Талызина.«Артист он был прекрасный, очень хорошие воспоминания о нем есть. Очень печально терять коллег», — сообщил РБК художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.