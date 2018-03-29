Женщина-водитель и ее пассажир погибли накануне в аварии на автодороге Ижевск-Воткинск

Опубликована: Сегодня 09:33



фото: vk.com/dni_18rus фото: vk.com/dni_18rus

«За рулем «Киа Сид» была девушка, она умерла по пути в больницу. Ее пассажир скончался на месте ДТП», - говорится в сообщении. Водителя «Ниссан Террано» с различными травмами госпитализировали.