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Женщина-водитель и ее пассажир погибли накануне в аварии на автодороге Ижевск-Воткинск
Опубликована: Сегодня 09:33 Два человека погибли в ДТП в Завьяловском районе Удмуртии накануне, 28 марта. Как сообщают очевидцы происшествия в соцсетях, авария произошла на автодороге Ижевск-Воткинск, недалеко от поворота на деревню Якшур. Около 19.00 столкнулись «Киа Сид» и «Ниссан Террано».
«За рулем «Киа Сид» была девушка, она умерла по пути в больницу. Ее пассажир скончался на месте ДТП», - говорится в сообщении. Водителя «Ниссан Террано» с различными травмами госпитализировали.