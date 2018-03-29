Женщина-водитель и ее пассажир погибли накануне в аварии на автодороге Ижевск-Воткинск

Опубликована: Сегодня 09:33

фото: vk.com/dni_18rus
Два человека погибли в ДТП в Завьяловском районе Удмуртии накануне, 28 марта. Как сообщают очевидцы происшествия в соцсетях, авария произошла на автодороге Ижевск-Воткинск, недалеко от поворота на деревню Якшур. Около 19.00 столкнулись «Киа Сид» и «Ниссан Террано».

«За рулем «Киа Сид» была девушка, она умерла по пути в больницу. Ее пассажир скончался на месте ДТП», - говорится в сообщении. Водителя «Ниссан Террано» с различными травмами госпитализировали.


Теги
строительство хоккей оружие ИжГТУ туризм убийство свадьба Интернет Голливуд пенсия видео футбол Ува религия лес суд терроризм Игра телевидение траур зоопарк Ижевск выставка творчество медицина пристав наркотики Дмитрий Медведев торговля Россия депутат МЧС США мода пожар дети преступление физкультура Новый год/Рождество финансы ДТП Воткинск выборы Госсовет УР занятость долг фестиваль розыск банк Удмуртия образование Завьялово ЖКХ спортсмен инвалид Владимир Путин Александр Волков ремонт ГЖД ГИБДД кино штраф здоровье бизнес семья вода безопасность природа конкурс Сарапул школа Балезино Ижавто армия СКП животные алкоголь технологии молодежь музыка бюджет самолет Украина СМИ рейтинг погода прокуратура праздник Глазов правительство промышленность МВД полиция дороги ветеран Малая Пурга Можга Москва звезда транспорт
Все теги
Яндекс.Погода