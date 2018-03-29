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Тепло придет в Удмуртию на следующей неделе
Опубликована: Сегодня 10:38 Погода в Удмуртии до конца этой недели, а стало быть и до конца марта, будет преимущественно зимней. Температура воздуха в основном будет держаться ниже нулевой отметки. Как отметила пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина, ближайшей ночью на юге республики было зафиксировано -13 °С, на северо-востоке температура опускалась до -25 °С.
На следующей неделе в регион придет тепло, а осадки могут наблюдаться в виде дождя и мокрого снега.
«Интересно, что в этот раз погода между мартом и апрелем разделяется календарным рубежом. Март я считаю зимним месяцем в Предуралье, что подтверждается средним многолетним температурным фоном. Апрель – наиболее яркий месяц в году – в начале может быть зима, в конце – уже лето», - уточнила синоптик.