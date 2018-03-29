Тепло придет в Удмуртию на следующей неделе

Опубликована: Сегодня 10:38



фото: look.com.ua фото: look.com.ua

На следующей неделе в регион придет тепло, а осадки могут наблюдаться в виде дождя и мокрого снега.«Интересно, что в этот раз погода между мартом и апрелем разделяется календарным рубежом. Март я считаю зимним месяцем в Предуралье, что подтверждается средним многолетним температурным фоном. Апрель – наиболее яркий месяц в году – в начале может быть зима, в конце – уже лето», - уточнила синоптик.