Житель Удмуртии спустя неделю пришел в полицию и признался в убийстве подруги

Опубликована: Сегодня 11:42



фото: johanna-super.blogspot.ru фото: johanna-super.blogspot.ru

По данным следствия, 21 марта обвиняемый находился дома и употреблял с отцом алкоголь. Между мужчинами произошла ссора: сын напал на отца с ножом и нанес ему несколько ранений. В этот момент в дом зашла 20-летняя знакомая обвиняемого – местная жительница, которую он ранее пригласил в гости. Молодой человек внезапно напал на девушку с кочергой и несколько раз ударил ее. От полученных травм она скончалась.В попытке замести следы убийства, злоумышленник сжег одежду девушки в печи бани, а ее тело на металлической ванне вывез в лесной массив на окраину поселка, где закопал в снег.Следователи нашли тело потерпевшей с признаками насильственной смерти в том месте, на которое указал подозреваемый. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все детали преступления.