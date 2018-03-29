Житель Удмуртии спустя неделю пришел в полицию и признался в убийстве подруги

Опубликована: Сегодня 11:42

фото: johanna-super.blogspot.ru
Во вторник, 27 марта, в отдел полиции с. Балезино с повинной пришел 24-летний местный житель. Молодой человек сознался в убийстве девушки, которое совершил неделю назад. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, на сегодняшний день решается вопрос о заключении его под стражу.

По данным следствия, 21 марта обвиняемый находился дома и употреблял с отцом алкоголь. Между мужчинами произошла ссора: сын напал на отца с ножом и нанес ему несколько ранений. В этот момент в дом зашла 20-летняя знакомая обвиняемого – местная жительница, которую он ранее пригласил в гости. Молодой человек внезапно напал на девушку с кочергой и несколько раз ударил ее. От полученных травм она скончалась.

В попытке замести следы убийства, злоумышленник сжег одежду девушки в печи бани, а ее тело на металлической ванне вывез в лесной массив на окраину поселка, где закопал в снег.

Следователи нашли тело потерпевшей с признаками насильственной смерти в том месте, на которое указал подозреваемый. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все детали преступления.


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