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В Ижевске принудительно снесли торговый ларек на ул. Красноармейской
Опубликована: Сегодня 13:54 Сегодня в Ижевске принудительно снесли торговый ларек рядом с домом 132 по ул. Красноармейской. Работы прошли под контролем судебных приставов Удмуртии.
В установленный срок должник добровольно не исполнил требования судебного пристава. На собственника не разобранной конструкции был составлен протокол о привлечении его к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
В виду того, что должник в добровольном порядке не предпринял мер для исполнения решения суда, демонтаж произвели за счёт взыскателя, а понесенные затраты будут в дальнейшем взысканы с должника в судебном порядке.