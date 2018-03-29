Глава Можгинского района незаконно приватизировал муниципальную квартиру

Опубликована: Сегодня 15:01



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Было установлено, что районная администрация приобрела в муниципальную собственность квартиру в Можге стоимостью 2 млн. рублей, которая была включена в перечень служебных жилых помещений. Эта квартира по заявлению главы района была предоставлена ему в пользование на условиях договора найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений.Затем, в нарушение требований жилищного законодательства о запрете приватизации служебного жилья, администрация района заключила с Вершининым договор о передаче квартиры в его собственность в порядке приватизации. В связи с этим межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договора приватизации недействительным и возврате квартиры в муниципальную собственность.В суде, в феврале 2018 года, глава представил документы о безвозмездной передаче спорного жилого помещения в собственность МО «Можгинский район» и регистрации права муниципальной собственности. В связи с чем производство по гражданскому делу прекращено.С 27 марта глава района Аркадий Вершинин покинул свой пост, написав заявление об отставке по собственному желанию.