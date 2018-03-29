Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова получила премию «Серебряная лань»

Опубликована: Сегодня 16:12 Фигуристка Алина Загитова, уроженка Ижевска, получила премию «Серебряная лань». Церемония награждения спортсменов состоялась в четверг, 29 марта, в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Лауреатами ежегодной премии также стали Евгения Медведева (фигурное катание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Дина Аверина (художественная гимнастика), Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Александр Лесун (современное пятиборье), Евгений Рылов (плавание), Сергей Семочкин (паралимпиец – велоспорт) и Алексей Швед (баскетбол).

Награду в номинации «Команда года» получил футбольный клуб «Спартак», а тренером года ранее был признан наставник «Локомотива» Юрий Семин.

Награду «Серебряная лань» традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России, определяя десятку спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам минувшего года. Лауреаты определяются на основе голосования спортивных журналистов.


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