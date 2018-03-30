Житель Удмуртии избил сотрудника ДПС в кабине угнанного трактора

Опубликована: Сегодня 17:20



фото: забрабочий.рф фото: забрабочий.рф

Парень проходил практику в колхозе, и в тот день увидел одиноко стоящий трактор: хозяин техники находился в состоянии такого сильного алкогольного опьянения, что не то что водить, даже ходить не мог. Молодой человек залез в кабину и поехал на тракторе домой, в свою деревню.Выехал на дорогу общего пользования, юный тракторист увидел патрулировавших трассу сотрудников ДПС. Они подавали водителю сигнал остановиться, однако обвиняемый проигнорировал их требования и лишь посильнее нажал педаль газа. Дорожные полицейские погнались за нарушителем, однако тракторист так вилял по дороге, что автомобиль ДПС не мог его обогнать.Поняв, что на тракторе по трассе от преследователей не уйти, молодой человек попытался скрыться по полю, но застрял в снегу. Кое-как выбравшись из снежного плена, обвиняемый развернул трактор и стал двигаться в направлении патрульного автомобиля и находившегося возле него сотрудника ДПС. «Когда одному из полицейских удалось проникнуть в салон трактора, обвиняемый стал наносить ему побои. После чего сотрудники полиции пресекли его противоправные действия и отстранили от управления транспортным средством», - говорится в сообщении следователей.На сегодняшний день устанавливаются всех обстоятельства совершенного молодым человеком преступления.