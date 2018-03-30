Небольшой снег и слабая метель ждут жителей Ижевска 30 марта

Опубликована: 29 Марта 2018 г. 18:28



фото: floowers.ru фото: floowers.ru

По сведениям синоптиков, завтра будет дуть юго-западный ветер: ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит -11...-16°С, по северу до -19°. Днем воздух прогреется до -1...-6°С.