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Небольшой снег и слабая метель ждут жителей Ижевска 30 марта
Опубликована: 29 Марта 2018 г. 18:28 Местами небольшой снег, а днем слабая метель - такая погода ждет жителей Ижевска завтра, 30 марта. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в пятницу прогнозируется переменная облачность.
По сведениям синоптиков, завтра будет дуть юго-западный ветер: ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит -11...-16°С, по северу до -19°. Днем воздух прогреется до -1...-6°С.