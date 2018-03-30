Небольшой снег и слабая метель ждут жителей Ижевска 30 марта

Опубликована: 29 Марта 2018 г. 18:28

фото: floowers.ru
Местами небольшой снег, а днем слабая метель - такая погода ждет жителей Ижевска завтра, 30 марта. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в пятницу прогнозируется переменная облачность.

По сведениям синоптиков, завтра будет дуть юго-западный ветер: ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит -11...-16°С, по северу до -19°. Днем воздух прогреется до -1...-6°С.


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