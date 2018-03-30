Массовые проверки водителей пройдут в Ижевске 30 марта

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: ustyzna.ru
Массовые проверки водителей пройдут в Ижевске 30 марта. Как сообщает городской отдел ГИБДД УМВД России, инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушения правил перевозки детей в транспортных средствах.

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Ижевску информирует, что 30 марта 2018 года на территории г. Ижевска пройдут профилактические мероприятия в виде массовых проверок, направленных на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ связанных с перевозкой детей в салоне транспортного средства.

Уважаемые родители! Трагических случаев можно избежать, если взрослые будут более ответственно относиться к соблюдению Правил дорожного движения, особенно когда рядом находятся дети.


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