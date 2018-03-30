Массовые проверки водителей пройдут в Ижевске 30 марта

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: ustyzna.ru фото: ustyzna.ru

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Ижевску информирует, что 30 марта 2018 года на территории г. Ижевска пройдут профилактические мероприятия в виде массовых проверок, направленных на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ связанных с перевозкой детей в салоне транспортного средства.Уважаемые родители! Трагических случаев можно избежать, если взрослые будут более ответственно относиться к соблюдению Правил дорожного движения, особенно когда рядом находятся дети.