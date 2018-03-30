В Ижевске разыскивают Замятина Артема Андреевича

Опубликована: Сегодня 09:33



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Приметы: рост 180 см, телосложение среднее.Был одет: темная куртка с мехом, черная шапка с помпоном, черные джинсы, черные ботинки на шнурках.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно сообщить по телефонам:горячая линия ОО УР ПСО "Регион 18": 8 951 195 29 71, либо в полицию, по телефону 02 ( с мобильных 102).