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В Ижевске разыскивают Замятина Артема Андреевича
Опубликована: Сегодня 09:33 В Ижевске разыскивают Замятина Артема Андреевича, 1988 года рождения. 26 марта в 18:30 он вышел из дома (живет он в центре Ижевска), направился к отцу (пешком 10 мин), но у него так и не появился. С того времени на связь не выходил, на работе не появлялся.
Приметы: рост 180 см, телосложение среднее.
Был одет: темная куртка с мехом, черная шапка с помпоном, черные джинсы, черные ботинки на шнурках.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно сообщить по телефонам:
горячая линия ОО УР ПСО "Регион 18": 8 951 195 29 71, либо в полицию, по телефону 02 ( с мобильных 102).