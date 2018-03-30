Двое подростков и неопытный водитель пострадали в ДТП в Завьяловском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:37

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Два подростка и водитель отечественной легковушки попали в больницу после ДТП в Завьяловском районе. По информации 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, произошла авария 29 марта, около 9 часов, на 14 километре автомобильной дороги «Западный обход г. Ижевска».

Молодой водитель, 1995 года рождения, за рулем автомобиля «ВАЗ», при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу грузовику «МАН» с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажиры: два подростка, 2003 и 2002 годов рождения, получили травмы и были госпитализированы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствие с пунктом 13.9 Правил дорожного движения Российской Федерации на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.



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