По искам прокуратуры 20 наркоманов в Удмуртии лишатся водительских прав

Опубликована: Сегодня 11:42

фото: ros-spravka.ru
Прокуратура Ленинского района Ижевска в ходе проверки соблюдения безопасности дорожного движения выявила 20 водителей, состоящих на учете в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом наркомания, которым по медицинским показаниям управление транспортными средствами противопоказано.

По результатам проверки в суд направлено 20 административных исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении.

Уточняется, что в прошлом году на основании исковых требований прокуратуры суд лишил права управления 105 жителей Удмуртии, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Проверки по выявлению лиц, имеющих медицинские противопоказания будут продолжены.


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