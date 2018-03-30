По искам прокуратуры 20 наркоманов в Удмуртии лишатся водительских прав

Опубликована: Сегодня 11:42



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По результатам проверки в суд направлено 20 административных исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении.Уточняется, что в прошлом году на основании исковых требований прокуратуры суд лишил права управления 105 жителей Удмуртии, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Проверки по выявлению лиц, имеющих медицинские противопоказания будут продолжены.