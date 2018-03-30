Негодные к военной службе россияне попадут под призыв

Опубликована: Сегодня 12:48



фото: vdv-klin.ru фото: vdv-klin.ru

Речь идет о россиянах, освобожденных от службы по состоянию здоровья, но позже улучшивших свое физическое состояние и стремящихся служить. В настоящее время законодательство позволяет им быть призванным.«Двадцать девятого декабря прошлого года президент России подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», — сказал Бурдинский.