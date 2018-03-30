Негодные к военной службе россияне попадут под призыв

Опубликована: Сегодня 12:48

фото: vdv-klin.ru
Врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС России Евгений Бурдинский рассказал, что примерно 3 тыс. человек, которые не смогли пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной этого года. Как пишет «Газета», об этом он заявил в интервью газете «Красная звезда».

Речь идет о россиянах, освобожденных от службы по состоянию здоровья, но позже улучшивших свое физическое состояние и стремящихся служить. В настоящее время законодательство позволяет им быть призванным.

«Двадцать девятого декабря прошлого года президент России подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», — сказал Бурдинский.


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