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В Ижевске кассиру магазина неизвестный угрожал похожим на пистолет предметом
Опубликована: Сегодня 13:59 Сотрудница одного из магазинов, расположенных в Устиновском районе Ижевска, позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный угрожал ей предметом, похожим на пистолет, и требовал передачи ему денег. Кассир рассказала, что произошло это вечером, а спугнул преступника неожиданно вошедший посетитель торговой точки.
В ходе проверки была изъята видеозапись с камеры видеонаблюдения, которая поспособствовала сотрудникам уголовного розыска выйти на след злоумышленника и задержать его. Им оказался 31-летний ижевчанин, сотрудник одного из охранных предприятий города Ижевска.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Задержанному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.