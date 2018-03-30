В Ижевске кассиру магазина неизвестный угрожал похожим на пистолет предметом

Опубликована: Сегодня 13:59

фото: 18.мвд.рф
Сотрудница одного из магазинов, расположенных в Устиновском районе Ижевска, позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный угрожал ей предметом, похожим на пистолет, и требовал передачи ему денег. Кассир рассказала, что произошло это вечером, а спугнул преступника неожиданно вошедший посетитель торговой точки.

В ходе проверки была изъята видеозапись с камеры видеонаблюдения, которая поспособствовала сотрудникам уголовного розыска выйти на след злоумышленника и задержать его. Им оказался 31-летний ижевчанин, сотрудник одного из охранных предприятий города Ижевска.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Задержанному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.


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