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Группу из семерых обнальщиков задержали в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 15:03 Преступную группу из семерых жителей Удмуртии, так называемых «обнальщиков», обвиняют сразу по нескольким статьям. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, участники организованной группировки обналичивали денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Удмуртии, Московской области, Татарстане, Башкортостане.
«За два года обвиняемыми было обналичено свыше 142 миллионов рублей, в результате чего извлечен доход в сумме более 9 миллионов рублей», - говорится в сообщении правоохранителей.
Кроме того установлено, что в целях осуществления незаконной банковской деятельности ими были незаконно созданы пять юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, а также изготовлены и сбыты поддельные платежные поручения, на основании которых осуществлены неправомерные переводы денег.
Преступники были задержаны сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 7 лет.