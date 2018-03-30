Группу из семерых обнальщиков задержали в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:03



фото: opentown.org фото: opentown.org

«За два года обвиняемыми было обналичено свыше 142 миллионов рублей, в результате чего извлечен доход в сумме более 9 миллионов рублей», - говорится в сообщении правоохранителей.Кроме того установлено, что в целях осуществления незаконной банковской деятельности ими были незаконно созданы пять юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, а также изготовлены и сбыты поддельные платежные поручения, на основании которых осуществлены неправомерные переводы денег.Преступники были задержаны сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 7 лет.