В Удмуртии на взятке попался чиновник из лесничества

Опубликована: Сегодня 16:13



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Пользуясь своим должностным положением, он неоднократно получал взятки в виде товарно-материальных ценностей и услуг имущественного характера. Предметом взяток являлись токарные изделия для сельхозтехники, профнастил, автомобиль УАЗ, металлическая черепица и прочее на сумму более 100 тыс. рублей. За эти вознаграждения мужчина выдавал незаконные разрешения на вырубку деревьев и заключал договора купли-продажи древесины с нарушением лесного законодательства.Чиновника задержали сотрудники МВД и ФСБ. На сегодняшний день решается вопрос о заключении его под стражу. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.