В Удмуртии на взятке попался чиновник из лесничества

Опубликована: Сегодня 16:13

фото: slutsk24.by
В неоднократном получении взятки обвиняют 53-летнего заместителя руководителя ГКУ «Кизнерское лесничество». Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, обвиняемый являлся должностным лицом в сфере управления и охраны лесных ресурсов Граховского и Кизнерского районов. 

Пользуясь своим должностным положением, он неоднократно получал взятки в виде товарно-материальных ценностей и услуг имущественного характера. Предметом взяток являлись токарные изделия для сельхозтехники, профнастил, автомобиль УАЗ, металлическая черепица и прочее на сумму более 100 тыс. рублей. За эти вознаграждения мужчина выдавал незаконные разрешения на вырубку деревьев и заключал договора купли-продажи древесины с нарушением лесного законодательства.

Чиновника задержали сотрудники МВД и ФСБ. На сегодняшний день решается вопрос о заключении его под стражу. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.


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