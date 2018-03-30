В Екатеринбурге люди в масках ограбили кафе на 50 кг пельменей

Опубликована: Сегодня 17:23

фото: скриншот видео
В Екатеринбурге накануне вечером неизвестные ограбили кафе «Замес» в центре города на улице Пушкина. О происшествии в социальных сетях сообщил один из создателей заведения, шеф-повар Владимир Олькницкий, который просит у своих подписчиков максимальный репост, чтобы как можно скорее поймать нападавших.

Как рассказал Znak.com Олькницкий, ограбление произошло около 22:00 часов, когда посетителей в кафе уже не было и оно готовилось к закрытию. «В зале были только повара — девочки. Трое неизвестных в балаклавах ворвались, напугали поваров. Денег в кассе уже не было, как раз провели инкассацию. Но возле кассы стоял морозильник с замороженными пельменями — они все выгребли», — уточнил собеседник.

По словам Владимира Олькницкого, всего в морозильнике находилось около 50 килограммов пельменей. «Как раз к пятнице подготавливались», — уточнил он. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Никто из сотрудников заведения не пострадал.

Владельцы кафе «Замес» заявили, что написали заявление в полицию, сейчас грабителей разыскивают. В зале и на входе в заведение установлены видеокамеры, все записи переданы силовикам.


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