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В Екатеринбурге люди в масках ограбили кафе на 50 кг пельменей
Опубликована: Сегодня 17:23 В Екатеринбурге накануне вечером неизвестные ограбили кафе «Замес» в центре города на улице Пушкина. О происшествии в социальных сетях сообщил один из создателей заведения, шеф-повар Владимир Олькницкий, который просит у своих подписчиков максимальный репост, чтобы как можно скорее поймать нападавших.
Как рассказал Znak.com Олькницкий, ограбление произошло около 22:00 часов, когда посетителей в кафе уже не было и оно готовилось к закрытию. «В зале были только повара — девочки. Трое неизвестных в балаклавах ворвались, напугали поваров. Денег в кассе уже не было, как раз провели инкассацию. Но возле кассы стоял морозильник с замороженными пельменями — они все выгребли», — уточнил собеседник.
По словам Владимира Олькницкого, всего в морозильнике находилось около 50 килограммов пельменей. «Как раз к пятнице подготавливались», — уточнил он. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Никто из сотрудников заведения не пострадал.
Владельцы кафе «Замес» заявили, что написали заявление в полицию, сейчас грабителей разыскивают. В зале и на входе в заведение установлены видеокамеры, все записи переданы силовикам.