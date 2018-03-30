|
115 миллионов рублей украли из бюджета и у сельхозпроизводителей в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 18:07 МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении подозреваемых в многомиллионном хищении бюджетных денежных средств.
"Следственным управлением МВД по Удмуртской Республике окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению 12 фигурантов в создании преступного сообщества, участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации доходов, приобретенных в результате преступления", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Двое жителей Москвы создали организованную группу из числа работников страховых и брокерских компаний. Злоумышленники заключали с сельхозпредприятиями, расположенными на территории Удмуртской Республики, Тульской и Рязанской областей, фиктивные договоры страхования урожая. В рамках государственной программы по поддержке сельхозпроизводителей, предполагавшей частичное возмещение затрат на страхование, обвиняемые незаконно получали из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации денежные средства. За два года злоумышленниками было похищено более 115 миллионов рублей.
Противоправная деятельность указанной группы была пресечена сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из МВД по Удмуртской Республике. Уголовные дела возбуждены по статьям 210, 159 и 174.1 УК РФ.
На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.