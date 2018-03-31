Три с половиной года тюрьмы дали поджигательнице-уличкому в Кизнере

Опубликована: Сегодня 15:16

49-летняя жительница деревни Ягул, глава уличного комитета поджигала дома соседей, которых хотела напугать за неисполнение её требований соблюдать меры пожарной безопасности.

В итоге она, будучи пьяной, совершила шесть умышленных поджогов. В результате уничтожены три жилых дома с постройками, в одном из пожаров погиб несовершеннолетний ребёнок. Тогда жители Кизнерского района искали поджигателя несколько месяцев, сообщает СУСАНИН. 

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая в период совершения преступлений и сейчас страдает от психического расстройства, не исключающее вменяемости.

Ее обвинили по ч.3 ст.30, ч.2 ст.167(три факта), ч.2 ст.167 (три факта) УК РФ – попытка уничтожения и уничтожение чужого имущества путём поджога, с причинением значительного ущерба, по одному факту повлекшее по неосторожности смерть человека. 

Поджигательницу, которая поначалу давала признательные показания, суд отправил за решетку на срок три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. На сегодняшний день приговор не обжалован


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