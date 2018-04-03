Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку

Опубликована: 2 Апреля 2018 г. 08:30

фото: скриншот видео
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно подал в отставку со своего поста после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом он заявил в видеообращении, которое было опубликовано на Youtube-канале областной администрации.

«Я подал президенту Российской федерации прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — сказал Тулеев.

Глава Кемеровской области отметил, что «сделал все, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи». «Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — добавил Тулеев.

Президент России Владимир Путин принял отставку Тулеева. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

73-летний Аман Тулеев впервые был избран на пост главы Кузбасса 1 июля 1997 года и руководил регионом более 20 лет. Местные жители потребовали его отставки после трагедии в Кемерово: 25 марта в местном торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, большинство из них — дети. Арестованы семь человек.

На стихийном митинге в Кемерово Тулеев не вышел к родственникам погибших и пострадавших при пожаре, как они того требовали, однако принес извинения президенту России Владимиру Путину. Его заместитель Сергей Цивилев после пожара в ТЦ обвинил одного из родственников погибших в желании «попиариться на горе», а позднее встал на колени перед местными жителями, вышедшими на митинг, и попросил прощения за пожар.




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