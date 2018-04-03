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Госавтоинспекция предупреждает водителей Удмуртии об ухудшении погодных условий
Опубликована: 2 Апреля 2018 г. 09:28 Управление ГИБДД МВД по Удмуртии сообщает об изменении условий дорожного движения. По информации синоптиков, в ближайшее время на территории республики ожидается туман, ухудшение видимости до 500 метров и менее.
«Водителям необходимо содержать в чистоте световые приборы, снизить скорости движения до минимальных при данной видимости, исключить обгоны и соблюдать увеличенную дистанцию. Использовать противотуманные фары и избегать остановок в местах, где транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.