Госавтоинспекция предупреждает водителей Удмуртии об ухудшении погодных условий

Опубликована: 2 Апреля 2018 г. 09:28

фото: proufu.ru
Управление ГИБДД МВД по Удмуртии сообщает об изменении условий дорожного движения. По информации синоптиков, в ближайшее время на территории республики ожидается туман, ухудшение видимости до 500 метров и менее.

«Водителям необходимо содержать в чистоте световые приборы, снизить скорости движения до минимальных при данной видимости, исключить обгоны и соблюдать увеличенную дистанцию. Использовать противотуманные фары и избегать остановок в местах, где транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.


Теги
мода алкоголь Малая Пурга занятость ИжГТУ инвалид ГЖД религия траур медицина долг промышленность безопасность Удмуртия Владимир Путин транспорт США Новый год/Рождество молодежь торговля штраф Балезино телевидение ЖКХ дороги праздник Сарапул звезда Ижевск СМИ фестиваль Игра оружие лес футбол физкультура Украина бизнес бюджет природа конкурс пожар Можга хоккей выставка пристав семья Россия зоопарк правительство Дмитрий Медведев банк Ижавто кино Александр Волков Ува суд Глазов ГИБДД Голливуд Госсовет УР выборы дети свадьба Завьялово строительство образование ветеран прокуратура депутат Москва видео вода технологии розыск убийство животные творчество туризм наркотики самолет музыка МЧС пенсия финансы МВД терроризм здоровье школа Интернет погода преступление Воткинск рейтинг спортсмен ДТП полиция армия ремонт СКП
Все теги
Яндекс.Погода