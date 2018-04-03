Госавтоинспекция предупреждает водителей Удмуртии об ухудшении погодных условий

Опубликована: 2 Апреля 2018 г. 09:28



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«Водителям необходимо содержать в чистоте световые приборы, снизить скорости движения до минимальных при данной видимости, исключить обгоны и соблюдать увеличенную дистанцию. Использовать противотуманные фары и избегать остановок в местах, где транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.