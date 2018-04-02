Медвежонок Пурга совершила первый заплыв в зоопарке Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:36



фото: vk.com/club_udm_zoo фото: vk.com/club_udm_zoo

«Белые медведи - отличные пловцы, потому что добывать себе пищу в природе им приходится в холодной воде. Они способны развивать скорость почти до 25 км/ч! А еще медведи прекрасно умеют нырять. В воде они не замерзают, так как обладают очень толстым слоем жира, который спасает от холода. А мех медведя и вовсе отталкивает воду», - рассказали в зоопарке Удмуртии.