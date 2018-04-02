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Медвежонок Пурга совершила первый заплыв в зоопарке Удмуртии
Опубликована: Сегодня 10:36 Родившаяся в декабре 2017 года в ижевском зоопарке медведица впервые искупалась в бассейне. Рядом с Пургой находилась ее мама, но малышка справилась с первым заплывом самостоятельно.
«Белые медведи - отличные пловцы, потому что добывать себе пищу в природе им приходится в холодной воде. Они способны развивать скорость почти до 25 км/ч! А еще медведи прекрасно умеют нырять. В воде они не замерзают, так как обладают очень толстым слоем жира, который спасает от холода. А мех медведя и вовсе отталкивает воду», - рассказали в зоопарке Удмуртии.