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Грузовик насмерть сбил пешехода в Малопургинском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:42 В Малопургинском районе грузовик насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 1 апреля, около 2 часов, на 123 километре автомобильной дороги «подъезд к городу Пермь от автомобильной дороги М-7 Волга».
Водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом – мужчина, 1963 года рождения, наехал на пешехода – мужчину, 1988 года рождения, который двигался по краю проезжей части дороги. В результате происшествия пешеход получил смертельную травму.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в обязанности пешехода, передвигающегося вне населенного пункта в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости входит обязательное применение световозвращающих элементов и обеспечение их видимости водителями транспортных средств.
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.