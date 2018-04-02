Грузовик насмерть сбил пешехода в Малопургинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:42



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом – мужчина, 1963 года рождения, наехал на пешехода – мужчину, 1988 года рождения, который двигался по краю проезжей части дороги. В результате происшествия пешеход получил смертельную травму.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в обязанности пешехода, передвигающегося вне населенного пункта в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости входит обязательное применение световозвращающих элементов и обеспечение их видимости водителями транспортных средств.При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.