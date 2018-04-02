|
Кинотеатры и детские комплексы спустят на нижние этажи торговых центров
Опубликована: Сегодня 12:47 Владельцев торговых центров уже в этом году обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится в весеннюю сессию. Уже будут законодательные инициативы по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена», - уточнил чиновник.
Напомним, в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.