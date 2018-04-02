Кинотеатры и детские комплексы спустят на нижние этажи торговых центров

Опубликована: Сегодня 12:47



фото: arom-rock.ru фото: arom-rock.ru

«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится в весеннюю сессию. Уже будут законодательные инициативы по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена», - уточнил чиновник.Напомним, в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.