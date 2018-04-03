Житель Завьяловского района убил собутыльника и изнасиловал его подругу

Опубликована: 2 Апреля 2018 г. 13:53

фото: ok.ru
В убийстве и изнасиловании знакомых обвиняют 31-летнего жителя Завьяловского района. Как сообщили в Следственном управлении СК России по Удмуртской Республике, преступления он совершил в минувшие выходные, в ночь с 31 марта на 1 апреля.

Ранее судимый за оборот наркотиков мужчина у себя дома выпивал со своими знакомым жителями Ижевска – 41-летним потерпевшим и его 40-летней подругой. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый избил гостя тростью и стулом, а когда тот потерял сознание, нанес ему несколько ножевых ранений.

Затем злоумышленник догнал женщину, которая пыталась спрятаться на втором этаже дома, избил ее, сломал челюсть, нос, выбил зубы, после чего изнасиловал. Через некоторое время злоумышленник сам сообщил в скорую помощь о случившемся.

Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.


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