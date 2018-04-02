Штрафы до 1 млн рублей получили владельцы игорных заведений в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:59



фото: пресс-служба УФСБ России по УР фото: пресс-служба УФСБ России по УР

В ходе обысков были изъяты более 3,4 млн рублей и 167 компьютеров и обращены в доход государства. Обвиняемые свою вину признали полностью.Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке и назначил наказание в виде штрафов от 500 тыс до 1 млн рублей каждому. Приговор вступил в законную силу.