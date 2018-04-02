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Штрафы до 1 млн рублей получили владельцы игорных заведений в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 14:59 Более 15 нелегальных игровых залов и казино, расположенных в Ижевске и других населённых пунктах Удмуртии, накрыли сотрудники УФСБ России по Удмуртской Республике. Как сообщает пресс-служба ведомства, игорные заведения на протяжении нескольких лет приносили доход их владельцам.
В ходе обысков были изъяты более 3,4 млн рублей и 167 компьютеров и обращены в доход государства. Обвиняемые свою вину признали полностью.
Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке и назначил наказание в виде штрафов от 500 тыс до 1 млн рублей каждому. Приговор вступил в законную силу.