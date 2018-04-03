За вооруженное нападение на банк ижевчанин получил 8 лет тюрьмы

Опубликована: 2 Апреля 2018 г. 16:04



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В июле 2017 года подсудимый зашел в отделение «Сбербанка», подошел к сотруднице в операционном зале, направил в ее сторону пневматический пистолет и, выдернув чеку, поднял над головой макет гранаты, потребовав при этом выдать ему 2 млн рублей и 10 тыс долларов США.Сотрудница банка незаметно нажала тревожную кнопку и направилась в сторону кассы, чтобы своими действиями успокоить грабителя. В этот момент началась эвакуация посетителей и персонала банка. Заметив происходящее, грабитель взял одного посетителя в заложники.Прибывшие на вызов сотрудники полиции заставили грабителя сдаться. Заложник был отпущен, грабитель задержан.Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы исправительной колонии строгого режима. С учетом неоплаченного штрафа по предыдущему приговору, к назначенному наказанию присоединен штраф 480 тыс рублей.