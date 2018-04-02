Весна медленно, но верно приближается к Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:11

фото: pospeliha.ru
Весна медленно, но верно приближается к Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, после «зимнего» марта температурный фон вернулся к нормам для данного времени года.

Ежедневно в течение недели ожидаются оттепели, в ночное время температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Завтра днем столбики термометров покажут +2..+7 °С.

Существенных осадков в течение рабочей недели не ожидается, лишь местами возможен слабый мокрый снег и дождь.

Самой холодной станет ночь на 5 апреля, ожидается до -4..-9 °С.




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