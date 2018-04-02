Весна медленно, но верно приближается к Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:11



фото: pospeliha.ru фото: pospeliha.ru

Ежедневно в течение недели ожидаются оттепели, в ночное время температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Завтра днем столбики термометров покажут +2..+7 °С.Существенных осадков в течение рабочей недели не ожидается, лишь местами возможен слабый мокрый снег и дождь.Самой холодной станет ночь на 5 апреля, ожидается до -4..-9 °С.