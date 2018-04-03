В ижевском зоопарке проснулся после спячки бурый медведь Гоша

Опубликована: 2 Апреля 2018 г. 18:18



фото: udm-zoo.ru фото: udm-zoo.ru

Прогуливается медведь пока недолго, периодически возвращается в берлогу, а потом вновь выходит в вольер. Подружка Гоши, медведица Маша, еще спит и даже носа не показывает из своей уютной берлоги. Но специалисты отдела «Псовые и медведи» в один голос утверждают, что если Гоша вышел в вольер, значит весна уже совсем близко.