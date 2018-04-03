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В ижевском зоопарке проснулся после спячки бурый медведь Гоша
Опубликована: 2 Апреля 2018 г. 18:18 В ижевском зоопарке проснулся и начал выходить на улицу бурый медведь Гоша. Как пишет пресс-служба зверинца, «он ходит вдоль скалы в вольере, нюхает носом свежий весенний воздух, ловит первые, по-весеннему теплые, солнечные лучики и осматривается после зимней спячки».
Прогуливается медведь пока недолго, периодически возвращается в берлогу, а потом вновь выходит в вольер. Подружка Гоши, медведица Маша, еще спит и даже носа не показывает из своей уютной берлоги. Но специалисты отдела «Псовые и медведи» в один голос утверждают, что если Гоша вышел в вольер, значит весна уже совсем близко.