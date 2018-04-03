Удмуртия получит на дороги из федерального бюджета 200 млн рублей

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: youtube.com
Удмуртия получит из федерального бюджета дополнительный трансфер на сумму 200 млн рублей на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте правительства России.

Всего из федерального бюджета для 30 субъектов на эти цели выделят 6,1 млрд рублей. Пять субъектов, в том числе и Удмуртия, должны направить деньги на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.



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