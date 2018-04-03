В Удмуртии пассажир напал на водителя такси с ножом

Опубликована: Сегодня 09:32

фото: big-rostov.ru
Подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси задержали в Удмуртии. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Около 5 часов утра в полицию Балезино позвонил диспетчер службы такси и сообщил, что в одном из автомобилей сработал сигнал «Тревога». Сотрудники полиции установили местонахождение транспортного средства и незамедлительно выехали на место происшествия.

Указанный автомобиль полицейские обнаружили на дороге недалеко от деревни Орсово. Водитель такси пояснил, что неизвестный мужчина, которого он подвозил до деревни, угрожая ножом, забрал у него мобильный телефон и пытался завладеть автомобилем. Проехав небольшое расстояние, он совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний неработающий, ранее судимый житель Балезинского района. По факту разбойного нападения, совершенного с применением оружия, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


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