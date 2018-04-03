Ижевчанин нечаянно отравил хлором 11 посетителей сауны

Опубликована: Сегодня 11:41



фото: kleos.ru фото: kleos.ru

В июле 2017 года ответственный за очистку и обеззараживание воды в плавательном бассейне гостинично-банного комплекса «Нарцисс» не проконтролировал качество воды и остаточное содержание обеззараживающих реагентов перед началом работы бассейна. Это привело к тому, что предельно допустимое содержание хлора в зоне дыхания было превышено в 6,7 раза, а в воде в 2,7 раза.«В результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил произошло отравление хлором легкой степени 11 посетителей данного комплекса, в том числе 5 несовершеннолетних, что повлекло причинение им легкого вреда здоровью», - говорится в сообщении республиканской прокуратуры.Обвиняемый свою вину признал полностью и добровольно возместил потерпевшим причиненный ущерб на общую сумму 110 тыс рублей. Суд оштрафовал его на 15 тыс рублей.