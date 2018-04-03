Ижевчанин нечаянно отравил хлором 11 посетителей сауны

Опубликована: Сегодня 11:41

фото: kleos.ru
По недосмотру ответственного работника гостинично-банного комплекса 11 человек отравились хлором в бассейне. Мужчину признали виновным по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В июле 2017 года ответственный за очистку и обеззараживание воды в плавательном бассейне гостинично-банного комплекса «Нарцисс» не проконтролировал качество воды и остаточное содержание обеззараживающих реагентов перед началом работы бассейна. Это привело к тому, что предельно допустимое содержание хлора в зоне дыхания было превышено в 6,7 раза, а в воде в 2,7 раза.

«В результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил произошло отравление хлором легкой степени 11 посетителей данного комплекса, в том числе 5 несовершеннолетних, что повлекло причинение им легкого вреда здоровью», - говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Обвиняемый свою вину признал полностью и добровольно возместил потерпевшим причиненный ущерб на общую сумму 110 тыс рублей. Суд оштрафовал его на 15 тыс рублей.


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