В Удмуртии полицейские вернули домой двух пропавших школьников

Опубликована: Сегодня 12:49

фото: life.ru
В Удмуртии полицейские вернули домой двух пропавших школьников. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, подростков заметил бдительный сотрудник железнодорожного вокзала.

В полицию Можгинского района около 21 часа обратились родители 14-летней школьницы с заявлением, что около 17 часов их дочь ушла из дома и ее местонахождение неизвестно. Спустя 20 минут в полицию обратились родители 10-летнего подростка, сообщившие об исчезновении сына. Мобильные телефоны обоих подростков оказались выключенными.

На розыск пропавших школьников были ориентированы все наружные службы, ориентировки с приметами подростков направлены в службы такси, а также на железнодорожный вокзал и автостанцию. Около 6 часов утра в отдел полиции обратился сотрудник железнодорожного вокзала и сообщил, что недалеко от здания вокзала находятся подростки, похожие по приметам на разыскиваемых.

Пропавших подростков доставили в отдел полиции, и в настоящее время школьники переданы родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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