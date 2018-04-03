В Удмуртии полицейские вернули домой двух пропавших школьников

Опубликована: Сегодня 12:49



фото: life.ru фото: life.ru

В полицию Можгинского района около 21 часа обратились родители 14-летней школьницы с заявлением, что около 17 часов их дочь ушла из дома и ее местонахождение неизвестно. Спустя 20 минут в полицию обратились родители 10-летнего подростка, сообщившие об исчезновении сына. Мобильные телефоны обоих подростков оказались выключенными.На розыск пропавших школьников были ориентированы все наружные службы, ориентировки с приметами подростков направлены в службы такси, а также на железнодорожный вокзал и автостанцию. Около 6 часов утра в отдел полиции обратился сотрудник железнодорожного вокзала и сообщил, что недалеко от здания вокзала находятся подростки, похожие по приметам на разыскиваемых.Пропавших подростков доставили в отдел полиции, и в настоящее время школьники переданы родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.