Следственный комитет предъявил бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву окончательное обвинение

Опубликована: Сегодня 12:20





Следственный комитет Российской Федерации предъявил окончательное обвинение бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил взятки на общую сумму 139 млн рублей от строителей мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у Камбарки в Удмуртской Республике. Кроме того, он получил долю в 2,7 млн рублей в коммерческой организации и незаконные кадастровые услуги.

Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, общее покровительство и попустительство в пользу взяткодателей. Обвинение предъявлено по двум эпизодам получения взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Расследование дела находится на завершающей стадии.