Жителям Удмуртии напоминают о приближении сезона активности клещей

Опубликована: Сегодня 13:53



фото: selnov35.ru фото: selnov35.ru

Сезон активности клещей начинается сразу после схода снега (март-апрель), достигает максимума в конце мая – начале июня и заканчивается в октябре. В 2017 году первый укус клеща был зарегистрирован 10 апреля.В эпидсезон в 2017 году по поводу присасывания клещей в медицинские организации обратились 14259 человек, в том числе 2343 - детей. На наличие возбудителей клещевых инфекций исследовано 10168 клещей, снятых с людей; возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 4,3% клещей, возбудители боррелиоза – в 34% клещей.Случаи присасывания иксодовых клещей регистрировались на всей территории республики, однако наибольшие показатели отмечались на территориях Дебесского, Кезского, Красногорского, Селтинского, Шарканского, Юкаменского, Як-Бодьинского районов и Можги.Чаще всего присасывание клещей происходило в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов (в лесной зоне), на рыбалке и т.д.По состоянию на 3 апреля 2018 года против клещевого энцефалита привито 9297 жителей республики, в том числе 5713 - детей в возрасте до 14 лет.Управление напоминает жителям республики, что вакцинация самая надежная защита от клещевого энцефалита.Первую прививку рекомендуется делать в октябре-ноябре, а вторую в феврале-марте, т.е. в период отсутствия сезонной активности клещей. Через 1 год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем ревакцинация проводится каждые 3 года.Прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся в медицинских организациях по месту жительства или учебы, а также в негосударственных медицинских организациях.