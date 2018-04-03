Жителям Удмуртии напоминают о приближении сезона активности клещей

Опубликована: Сегодня 13:53

фото: selnov35.ru
В связи с наступлением теплой весенней погоды, Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике напоминает о приближающемся сезоне активности клещей. Жителям республики необходимо помнить, что все районы и города республики являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу.

Сезон активности клещей начинается сразу после схода снега (март-апрель), достигает максимума в конце мая – начале июня и заканчивается в октябре. В 2017 году первый укус клеща был зарегистрирован 10 апреля.

В эпидсезон в 2017 году по поводу присасывания клещей в медицинские организации обратились 14259 человек, в том числе 2343 - детей. На наличие возбудителей клещевых инфекций исследовано 10168 клещей, снятых с людей; возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 4,3% клещей, возбудители боррелиоза – в 34% клещей.

Случаи присасывания иксодовых клещей регистрировались на всей территории республики, однако наибольшие показатели отмечались на территориях Дебесского, Кезского, Красногорского, Селтинского, Шарканского, Юкаменского, Як-Бодьинского районов и Можги.

Чаще всего присасывание клещей происходило в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов (в лесной зоне), на рыбалке и т.д.

По состоянию на 3 апреля 2018 года против клещевого энцефалита привито 9297 жителей республики, в том числе 5713 - детей в возрасте до 14 лет.

Управление напоминает жителям республики, что вакцинация самая надежная защита от клещевого энцефалита.

Первую прививку рекомендуется делать в октябре-ноябре, а вторую в феврале-марте, т.е. в период отсутствия сезонной активности клещей. Через 1 год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем ревакцинация проводится каждые 3 года.

Прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся в медицинских организациях по месту жительства или учебы, а также в негосударственных медицинских организациях.



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