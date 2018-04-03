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Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву предъявлено окончательное обвинение
Опубликована: Сегодня 15:01 Бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву предъявлено окончательное обвинение. Как сообщает Следственный комитет России, ему инкриминируется два эпизода по статье «получения взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере».
По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.
За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.
Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.
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