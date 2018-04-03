Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву предъявлено окончательное обвинение

Опубликована: Сегодня 15:01

фото: sledcom.ru
Бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву предъявлено окончательное обвинение. Как сообщает Следственный комитет России, ему инкриминируется два эпизода по статье «получения взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.

За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.

Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.



Загрузка...
Теги
безопасность суд погода творчество дети природа праздник прокуратура наркотики ветеран Москва Россия хоккей фестиваль ЖКХ свадьба Александр Волков рейтинг звезда транспорт телевидение видео СКП Балезино здоровье кино Владимир Путин Можга самолет ГЖД зоопарк Голливуд Госсовет УР семья пожар МВД выставка траур бизнес ГИБДД музыка преступление Новый год/Рождество пенсия строительство школа конкурс ДТП США СМИ занятость ИжГТУ Ижевск медицина Сарапул религия армия пристав убийство долг финансы Воткинск дороги мода полиция лес бюджет банк правительство терроризм розыск технологии алкоголь торговля Глазов спортсмен туризм вода Малая Пурга штраф Украина промышленность Завьялово футбол Ижавто оружие физкультура МЧС ремонт Интернет животные инвалид Дмитрий Медведев депутат молодежь Игра Ува образование выборы Удмуртия
Все теги
Яндекс.Погода