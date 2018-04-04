Житель Удмуртии получил срок за экстремистский пост в соцсети

Опубликована: 3 Апреля 2018 г. 16:07



фото: smolnarod.ru фото: smolnarod.ru

В 2016 году, находясь в Ижевске, 21-летний балезинец умышленно публично распространил в соцсети «ВКонтакте» аудиозаписи и изображение с экстремистским содержанием, а так же высказывания, призывающие к применению насилия в отношении лиц «нерусской национальности».