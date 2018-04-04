Житель Удмуртии получил срок за экстремистский пост в соцсети

Опубликована: 3 Апреля 2018 г. 16:07

фото: smolnarod.ru
За экстремистские высказывания в соцсети житель Балезино получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Статья, по которой его признали виновным - возбуждение ненависти и вражды, а так же унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, совершенные публично, с использованием информационно – телекоммуникационных сетей. 

В 2016 году, находясь в Ижевске, 21-летний балезинец умышленно публично распространил в соцсети «ВКонтакте» аудиозаписи и изображение с экстремистским содержанием, а так же высказывания, призывающие к применению насилия в отношении лиц «нерусской национальности».


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