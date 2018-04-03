|
Систему централизованного оповещения проверят в Ижевске 4 апреля
Опубликована: Сегодня 18:23 Региональную систему централизованного оповещения проверят в Ижевске 4 апреля. С 9.05 через электросирены прозвучит сообщение следующего содержания: «Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! Говорит оперативный дежурный пункта управления руководителя гражданской обороны. Проводится техническая проверка системы оповещения!»
Проверка системы оповещения проводится в соответствии с Планами основных мероприятий Удмуртской Республики и муниципального образования «Город Ижевск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Органы местного самоуправления просят горожан сохранять спокойствие.