Систему централизованного оповещения проверят в Ижевске 4 апреля

Опубликована: Сегодня 18:23

фото: bizbi.ru
Региональную систему централизованного оповещения проверят в Ижевске 4 апреля. С 9.05 через электросирены прозвучит сообщение следующего содержания: «Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! Говорит оперативный дежурный пункта управления руководителя гражданской обороны. Проводится техническая проверка системы оповещения!»

Проверка системы оповещения проводится в соответствии с Планами основных мероприятий Удмуртской Республики и муниципального образования «Город Ижевск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Органы местного самоуправления просят горожан сохранять спокойствие.


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