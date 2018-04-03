Систему централизованного оповещения проверят в Ижевске 4 апреля

Опубликована: Сегодня 18:23



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Проверка системы оповещения проводится в соответствии с Планами основных мероприятий Удмуртской Республики и муниципального образования «Город Ижевск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.Органы местного самоуправления просят горожан сохранять спокойствие.