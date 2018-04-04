Чиновник Завьяловского района попался на мошенничестве с бюджетными деньгами

Опубликована: Сегодня 09:32



фото: novosti44.ru фото: novosti44.ru

Летом 2016 года чиновник у знакомого предпринимателя взял бесплатно в пользование дорожный каток для укладки дорожного полотна на территории муниципального образования. При этом глава заключил фиктивный договор с коммерческой организацией на проведение дорожных работ, за которые из бюджета перечислил деньги в сумме 100 тыс рублей.По указанию злоумышленника 20 тысяч рублей остались на счете коммерческой организации за выполненные работы, а 80 тысяч рублей ее руководитель перечислил на банковский счет супруги осужденного, предпринимателя. В результате этого муниципальному бюджету был причинен ущерб на сумму 80 тыс рублей.В рамках расследования уголовного дела в администрации МО и офисе коммерческой организации, производившей дорожные работы, изъяты документы, представляющие интерес для следствия, допрошены их сотрудники. Осужденный на следствии полностью признал свою вину, раскаялся и возместил причиненный бюджету ущерб.Приговором суда ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.