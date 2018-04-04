Алкоголь будут искать в крови водителей

Опубликована: Сегодня 10:38

фото: omskregion.info
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Закон не изменяет ранее установленного значения для определения факта употребления алкоголя за рулем по пробе выдыхаемого воздуха (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).

«Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови», — сообщалось в сопроводительных документах к проекту закона. Административное наказание за пьяное вождение - 30 000 руб. и лишение прав на полтора года.

Госдума приняла законопроект 23 марта, Совет Федерации - 28 марта. Он возвращает в практику установление факта опьянения по анализу крови, а не только выдыхаемого воздуха.

В 2010-2013 гг. в законодательстве России нормой считалось нулевое содержание алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Однако оказалось, что положительные результаты дают некоторые продукты питания, а у алкотестеров существует погрешность, дающая ложный положительный результат.

С 2013 г. нормой содержания алкоголя стали 0,16 мг на литр в выдыхаемом воздухе и 0,35 промилле алкоголя в крови, однако остался пробел в ст. 12.8 КоАП, содержащей определение опьянения водителя только по анализу выдыхаемого воздуха. В результате к ответственности не привлекались пьяные водители, которые в момент аварии находились в бессознательном состоянии или скрылись с места аварии.


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