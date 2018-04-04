Алкоголь будут искать в крови водителей

Опубликована: Сегодня 10:38



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«Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови», — сообщалось в сопроводительных документах к проекту закона. Административное наказание за пьяное вождение - 30 000 руб. и лишение прав на полтора года.Госдума приняла законопроект 23 марта, Совет Федерации - 28 марта. Он возвращает в практику установление факта опьянения по анализу крови, а не только выдыхаемого воздуха.В 2010-2013 гг. в законодательстве России нормой считалось нулевое содержание алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Однако оказалось, что положительные результаты дают некоторые продукты питания, а у алкотестеров существует погрешность, дающая ложный положительный результат.С 2013 г. нормой содержания алкоголя стали 0,16 мг на литр в выдыхаемом воздухе и 0,35 промилле алкоголя в крови, однако остался пробел в ст. 12.8 КоАП, содержащей определение опьянения водителя только по анализу выдыхаемого воздуха. В результате к ответственности не привлекались пьяные водители, которые в момент аварии находились в бессознательном состоянии или скрылись с места аварии.