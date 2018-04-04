За сутки троих жителей Ижевска поймали с наркотиками

Опубликована: Сегодня 11:43



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Так, в Индустриальном районе задержан 18-летний безработный ижевчанин. В ходе личного досмотра у него было обнаружено наркотическое средство ТМСР-2201общей массой 0,96 грамма.В Ленинском районе по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержан 19-летний безработный молодой человек, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. У него полицейские изъяли наркотическое вещество ТМСР-2201 массой 0,54 грамма.В Устиновском районе экипажем патрульно-постовой службы полиции задержан 26-летний подозреваемый в хранении наркотических средств. В ходе личного досмотра у него обнаружено наркотическое вещество тетраметилциклопропил массой 0,93 грамма.В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). До избрания меры пресечения все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.