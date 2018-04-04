Общегородские субботники пройдут в Ижевске 21 и 28 апреля

Опубликована: Сегодня 12:46



фото: minsknews.by фото: minsknews.by

Органы местного самоуправления предлагают трудовым коллективам предприятий и учреждений различных форм собственности, собственникам и арендаторам жилых помещений принять участие в проведении общегородских субботников.