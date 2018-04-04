Общегородские субботники пройдут в Ижевске 21 и 28 апреля

Опубликована: Сегодня 12:46

фото: minsknews.by
Общегородские субботники пройдут в Ижевске 21 и 28 апреля. По распоряжению первого заместителя главы Администрации города Сергея Задорожного, они будут организованы в рамках проведения месячника по санитарной очистке территории города. Руководство работами будет возложено на районные штабы по благоустройству.

Органы местного самоуправления предлагают трудовым коллективам предприятий и учреждений различных форм собственности, собственникам и арендаторам жилых помещений принять участие в проведении общегородских субботников.



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