Полицейские вернули ижевчанке украденный в автобусе телефон

Опубликована: Сегодня 13:51

фото: 1-smol.ru
Ижевские полицейские задержали подозреваемого в карманной краже местного жителя. Помог в им в расследовании преступления оператор сотовой сети.

В январе этого года в полицию обратилась жительница Ижевска с заявлением о том, что в вечернее время в автобусе 29 маршрута из кармана ее шубы пропал мобильный телефон стоимостью около 10 тыс рублей.

При помощи оператора сотовой связи правоохранители установили, кто пользуется телефоном после его кражи. Мобильник оказался у девушки, которая пояснила полицейским, что телефон ей подарил знакомый - 38-летний неработающий, ранее судимый за имущественные преступления житель Ижевска.

В настоящее время мужчина задержан по подозрению в совершении кражи. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Похищенный телефон возвращен потерпевшей.

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам: находясь в местах массового скопления людей (в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах), проявляйте бдительность, будьте внимательны к своему личному имуществу.


Теги
фестиваль Балезино Москва правительство хоккей суд Россия семья наркотики дети религия музыка траур промышленность финансы праздник кино МВД Дмитрий Медведев Удмуртия дороги штраф мода звезда Ува выборы самолет строительство ГИБДД пристав Ижевск Александр Волков ГЖД медицина футбол инвалид Малая Пурга образование свадьба торговля Сарапул бизнес алкоголь депутат животные прокуратура ИжГТУ Госсовет УР банк долг Воткинск транспорт рейтинг Глазов телевидение молодежь Новый год/Рождество Ижавто бюджет армия СКП лес видео ЖКХ физкультура ветеран оружие пенсия Можга безопасность терроризм полиция Украина природа ремонт США убийство розыск преступление зоопарк здоровье занятость туризм Владимир Путин пожар МЧС выставка конкурс спортсмен школа Игра Голливуд вода СМИ погода Интернет технологии ДТП Завьялово творчество
Все теги
Яндекс.Погода