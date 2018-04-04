Полицейские вернули ижевчанке украденный в автобусе телефон

Опубликована: Сегодня 13:51



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В январе этого года в полицию обратилась жительница Ижевска с заявлением о том, что в вечернее время в автобусе 29 маршрута из кармана ее шубы пропал мобильный телефон стоимостью около 10 тыс рублей.При помощи оператора сотовой связи правоохранители установили, кто пользуется телефоном после его кражи. Мобильник оказался у девушки, которая пояснила полицейским, что телефон ей подарил знакомый - 38-летний неработающий, ранее судимый за имущественные преступления житель Ижевска.В настоящее время мужчина задержан по подозрению в совершении кражи. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Похищенный телефон возвращен потерпевшей.МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам: находясь в местах массового скопления людей (в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах), проявляйте бдительность, будьте внимательны к своему личному имуществу.